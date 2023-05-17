青年往大灣區就業錄逾千入職通知　月薪介乎1.8萬至4.9萬元

政府於2021年試行「大灣區青年就業計劃」，旨在鼓勵企業聘請及派駐香港大學畢業生，到大灣區內地城市工作。勞工及福利局局長孫玉菡今日(17日)書面回覆議員質詢時表示，試行計劃接獲逾千份企業聘用青年的入職通知，當中近九成入職青年月薪介乎1.8萬至2.1萬港元，最高可獲4.92萬港元月薪。

孫玉菡表示，試行計劃的招聘期於2021年8月完結，一共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，其中近九成入職青年的月薪介乎於1.8萬至2.1萬港元，最高月薪為4.92萬港元，最低為1.8萬港元。按行業劃分，最多人投身「商用服務業」，有377人，佔總百分比34.6%，其次為「金融業」，有286人，最少人投身通訊業，僅錄23人。若按職業類別劃分，專業人員、經理及行政級人員、輔助專業人員為最多青年入職，分別錄484、288、250人。

孫續指，勞工處已於今年3月1日將計劃恆常化，有關職位空缺經審核後，已於3月20日起上載至計劃網站供合資格青年申請。勞工處稍後會適時編制入職青年的相關統計數字。另外，由於恆常計劃的推行時間尚短，處方會密切監察其實行情況，繼續聆聽企業及入職青年意見，適時檢討計劃細節，包括資助安排，以及研究有否空間放寬對求職人士的學歷要求。