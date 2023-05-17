政Whats噏：本港生育率低　議員鬧爆政府唔干預就乜都唔做

本港生育率持續下降，總和生育率喺2021年跌至0.77，差唔多係全球最低。議員葛珮帆(EQ)今（16日）喺立法會大會提出口頭質詢，多名女議員發言都希望當局能夠提升輔助生育服務，支援好多想生但生唔到嘅女性，加大生育意願，但當局回覆就令佢哋感到不滿。另外，議員陸頌雄問及影響生育嘅家庭教育政策措施，但遭主席梁君彥裁定為離題直接跳過，陸嬲爆反擊對方理解唔透徹、格局唔夠高！

EQ話並唔係想當局「干預」生仔，而係希望當局「支援」女性，好多女性都好想生仔，但面對幾時生、生唔生到、湊唔湊到仔等問題，到接近40歲，就需要醫療輔助，希望公營醫院都推行卵子銀行服務，以輔助生育。

當局則回應話輔助生殖嬰兒少，佔整體生育比率低，約4%，認為生育係相當複雜嘅問題，例如經濟住屋考慮，遠超過醫療需要。另一議員陳家珮就反駁，輔助生殖嘅嬰兒佔比少，並唔係需求唔夠，而係需要花費大筆金錢，已懷孕6個月嘅議員林琳 就附和，話自己肚入面嘅就用咗20幾萬港元。但當局同樣回應話輔助生育要平衡其他服務迫切性而定。

另外，議員郭偉強及陸頌雄關注影響生育嘅附帶因素。郭偉強話新加坡生育政策係本港政府追唔上，但我哋嘅政府無打算追，詢問當局係未唔打算有加強措施鼓勵生育，係咪將輸入優才、輸入勞工政策，視為人口政策而非勞工政策，所以唔使諮詢勞工界。

主席梁君彥認為呢個問題問另一個局長會比較穩妥，但都畀醫務及衞生局局長補充，當局回應話人口政策係配合施政綱領，2018年4月成立人力資源規劃委員會，人口政策有納入委員會職權範圍內。

陸頌雄隨後發言，話認同生仔唔容易，但教仔都好難，自己有深刻體會「唔識教仔咪唔想生仔囉」，問到當局有無整全嘅家庭教育促進生育率，舉例內地有家庭教育促進法添！梁君彥隨即提醒議員問題不對嘴，叫政府點樣作答？認為係離題，於是直接畀下一個議員發問。做法引起陸頌雄相當不滿，會後仲話主席無理解透徹佢嘅問題，格局唔夠高，點都畀局長答下呀嘛，睇佢答唔答到呀嘛！