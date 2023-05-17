公院候診時間過長　議員促訂立指標及增設流動醫療車

本港公立醫院候診時間過長的問題一向為人詬病，早前在東區醫院更發生有病人於急症室等到死的情況。立法會今日(17日)討論有關縮短病人候診時間事宜。會上多名議員關注急症室輪候過長事宜，批評政府讓病人等候8小時「不人道」，建議當局增設流動醫療車以解決問題，又要當局和私家醫院協調處理新冠患者。政府回應解釋，需要等候約8小時是因為進入流感高鋒期，加上新冠疫情出現大量輕症患者所致。

議員容海恩質詢當局，普通科門診由病人獲發籌號至接受醫生診治、以及急症室由登記至接受醫生診治的所需時間，而在該兩個部門求診的病人在獲得診治後，到取得藥物的平均所需時間。政府回覆指，普通科門診的病人屬非緊急個案，約4分3求診者可以在登記後1小時內診症，並在半小時內取藥。而急症室則對病人採取5級的分流制度，當中以1級為危殆級別會「零等候」、2級屬危急的病人，95%的人會在15分鐘得治療，而3級為緊急的病人，約9成的病人可以在30分鐘內得到處理，而上述3級的病人數目佔整體一半。當局建議將急症室和普通科門診的人數分流至，基層醫療和家庭醫生。

對於政府的回應，容海恩表示失望，形容「要犧牲幾多病人性命」方有一個指標。指早上多間醫院急症室輪候時間超過8小時，要求當局訂立指標縮短病人候診時間。政府解釋，需要等候約8小時，是因為進入流感高鋒期，加上新冠疫情出現大量輕症患者所致，並強調絕大分輕症患者均沒有生命危險。

議員陳凱欣同樣批評政府讓病人等候8小時「不人道」，指不能讓病人等候10小時，甚至20小時，「等到出事真係有個案先處理」，批評醫院管理局面對問題多年沒有「行前多步」，建議當局增設流動醫療車。政府回應指會考慮和其他非政府機構合作，並提供特別酬金和兼職計劃去增加急症室的醫生和護士，又呼籲輕症病人不要使用急症室服務。

對於政府呼籲輕症病人不要使用急症室服務，議員林素蔚指現時私家醫院不收新冠患者，更著病人到公立醫院求診，問到政府有否和私家醫院協調處理新冠患者安排。當局回應指，大部分新冠病症輕微毋須在醫院診治，可以在普通科門診和私家門診處理，大部分均毋須入院。