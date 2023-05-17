景林邨野鴿遭生擒折翼　變態男涉殘酷對待動物當場被捕

執法人員於周二(16日)接獲市民報案，指近日收到一段短片懷疑有人曾經在將軍澳景林邨殘酷對待野生白鴿。人員展開調查及經情報分析後，於今日(17日)凌晨，在邨內進行埋伏行動。於凌晨5時許，人員發現一名男子途經景棉樓一間老人院對開的簷篷底時，正注視正在休息的白鴿。男子隨即蹲下徒手捉住一隻白鴿並有作動作，數秒後男子放下白鴿。人員其後發現白鴿，雙翼不自然地下垂，懷疑被折斷，人員隨即以涉嫌「殘酷對待動物」罪拘捕該名姓趙(66歲)男子，並通知愛護動物協會人員到場檢查白鴿的情況。

愛協曾家倫總督察表示，經初步檢查後，發現白鴿雙翼有不同程度的受傷，其中一隻翼有穿破性骨折。此外，白鴿精神欠佳。人員相信白鴿傷勢非自然造成，其後將牠送往灣仔總部交予獸醫檢查及治理。

據悉，疑犯為一名退休人士及邨內住客，執法人員正調查其犯案動機，不排除因不滿白鴿造成滋擾及影響衞生而犯案。

執法人員補充，在過去兩年共接獲4宗類似事件，正調查疑犯是否與案件有關。翻查資料，人員於去年9月18日接獲的報案，經調查後去年11月3日拘捕一名66歲男子涉嫌「殘酷對待動物」。