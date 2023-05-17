高級督察涉非禮店員　辯方質疑嗅不到酒氣　事主：不代表無強吻

已婚高級督察前年休班時，涉嫌在尖沙咀美麗華廣場一店舖，強吻懷孕3個月的店長，再「揸」她的胸。事後男警被指下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件今（17日）在九龍城法院續審。事主坦言知道被告「有啲錢」，也得悉被告曾搭私人飛機帶狗去日本玩，但就不知道辯方所說，被告有揸跑車。

33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。X於涉案店舖任職店長。控辯雙方呈上修訂承認事實指，事發後被告求診，證實被告患適應障礙症，身有酒氣，已轉介精神科跟進。X接受盤問時承認，知道被告「唔係窮」、「有啲錢」，也曾說笑讓被告請她做工人。

就着非禮事件，辯方質疑，如果被告曾強吻事主，事主必然嗅到酒氣。X承認當日在店舖內曾和被告談到飲酒事宜，但她重申，當日聞不到被告有酒氣，但這不代表被告無強吻。被問到被告在休息室，是拉下抑或脫去口罩，X說她當時一直想着如何保護自己、保護BB，故沒留意相關細節。辯方指出，當日X在休息室談到關於辭工，她感到不開心，希望被告幫手，期間說到錢銀事情，被告不想談下去，說句「妖」便想離開休息室，過程中，X曾捉被告的手。X矢口否認上述說法，直言「完全無發生過」。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，於2018年1名警員懷疑非禮兩名女童而被警方拘捕及停職，但於停職2個月後再涉嫌在沙田區的大廈梯間強姦另一名14歲女童；2020年11月，2名22歲男警員涉於休班期間，在時鐘酒店內強姦一名20歲少女，惟律政司最終決定撤銷檢控，獲裁判官批准。

案件編號：KCCC 218/2022