政府調整物業買賣稅階 　龍漢標：不如「撤辣」為樓市鬆綁

立法會今日(17日)三讀通過《2023年印花稅修訂條例草案》，調整第二標準稅率的稅階由200萬增至300萬港元，料可減輕一般家庭首置中小型物業的稅務壓力。財經事務及庫務局局長許正宇指出，修訂草案將對公共財政造成每年減少19億港元收入，假若上限進一步提升至500萬港元，財政影響會上升40%。有議員表示本港樓價高企，影響青年上升階梯及打擊生育率，批評政府將近13年未有因應樓價變化而修改印花稅；亦有議員認為修訂是不敢進行大規模印花稅調整的緩兵之計，對首次置業人士幫助有限。

議員龍漢標指出，對於300萬港元以下住宅物業交易的最低稅階，對首次置業人士的幫助十分有限。他指出香港整體樓價在過去13年升幅近1.3倍，如今始進行審視修改，其實當局長期實行「辣招」已大幅增加物業交易成本，嚴重扭曲本地物業市場的供求，資產流動性大幅削弱，妨礙本港經濟復甦。而物業流通率下降，又導致租盤短缺租金上升，他質疑如此高企的租金成本如何吸引國際人才。他更舉例國際貨幣基金組織代表訪問香港之後，建議政府分階段撤印花稅，可港府仍無動於衷。他促政府盡快審視下一條印花稅修訂草案，繼續貫徹「減辣、撤辣」，為樓市鬆綁。

針對樓價高企所帶來的社會代價，議員謝偉銓指許多基層僱員為符合租住公共房屋的資格，拒絕升職加薪，而僅僅為了安身之所，無奈放棄向上流動，而更多青年人為了不當「樓奴」，結婚後與父母同住，甚至談戀愛不敢結婚，更遑論生育意願。他主張增加人均居住面積及減少申請屋房福利的入息比例。議員謝偉強則留意到物業空置現象，指高達54,970個物業空置單位，數字創12年新高，建議政府盡快採取物業空置稅等措施，來應對高企的物業空置率。又主張新增物業增值稅，以減少樓宇炒賣情況。