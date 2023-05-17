年初曾現離職潮涉數百人　九巴工會籲今年加薪8%兼穩定超時津貼

九巴與工會代表今(17日)會面商討薪酬調整。工會要求今年加薪8%，及改善福利待遇，並就十多項福利事宜交換意見，包括穩定員工的超時津貼。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，今年加薪8%建議獲7成工會會員支持，認為面對物價上升，電費及煤氣費等公用事業加價，員工生活壓力上升。他又說，九巴今年初發放雙糧後，出現離職潮，涉及數百人，包括車長、站長及工程人員等，部分轉行或改為駕駛旅遊巴和跨境車等。

他引述資方表示，現時客量較疫情前平均少一成，加上油價上升，且加價申請又未獲批，九巴仍面對巨大財政壓力。黎兆聰指，管理層往往要求員工共渡時艱，但卻未有承諾改善員工福利，冀九巴作出符合員工利益的決定。

受新冠疫情影響，九巴2020年起連續2年凍薪，直至去年全體員工加薪3.5%。另外，九巴去年向政府申請加價9.5%。九巴當時指申請加價是「追落後」，其日均客量減少13萬人次，認為加幅審慎合理，已平衡市民負擔能力及營運商可持續性的需要，重申預計加價後每程車費實際加幅將低於0.7元。