黎智英要求頒令人大釋法不影響聘洋大狀　 法庭本周五頒布裁決

壹傳媒黎智英被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全等罪，已排期今年9月25日開審。黎早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)為他辯護，律政司一直反對，但由高院原訟庭至上訴終院均失敗。之後港府向全國人大常委會提請釋法，人大常委會去年12月宣告，有關問題應先取得由行政長官發出的證明書。黎之後先後2次入稟高院，其中一次要求法庭頒令人大的宣告對先前法院的判決沒影響；另一次則指得悉維護國家安全委員會(國安委)向入境處處長建議，若Tim Owen再申請工作簽證來港代表黎亦應拒絕，黎指該決定越權並提司法覆核要求推翻。高院上月開庭一併處理這2宗入稟申請。司法機構網頁顯示，法庭會在周五(19日)上午就這2宗入稟頒布裁決。

其中原訴傳票的被告律政司司長。黎智英要求原訟庭頒布聲明，全國人大常委在去年12月30日就國安法第14條及47條所作的解釋，對黎申請聘用Tim Owen案的上訴庭及終院上訴委員會判決並無影響。黎另一項交替性的聲請，則是要求法庭向行政長官要求證明書，以決定Tim Owen在黎智英案代表黎，以及其他海外律師在該案擔任辯方律師，是否涉及國家安全。

而有關司法覆核的擬答辯人分別是國安委及入境處處長，律政司司長則被列為有相關利益人士。入稟狀指，黎就上述原訴傳票收到入境處處長之誓章。誓章披露，國安委於今年1月曾就人大常委會釋法一事開會討論後，指在考慮可能會危害國安的基礎及潛在風險下，建議若Tim Owen再申請工作簽證來港代表黎處理涉違國安法案件，處長亦應予以拒絕。黎智英指國安委並無相關權力作此決定，認為國安委越權。

案件編號：HCAL 566/2023、HCMP 253/2023