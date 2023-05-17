去年361教學人員離職　八大按年增145人　另40學者來港研究

蔡若蓮表示，已有約40名「傑出創科學人」到港並在所屬大學展開教研。

議員梁美芬表示，據大學教育資助委員會最新統計，8所教資會資助大學在2021/22學年共有361名教學人員離職，佔教學人員總數達7.4%，創25年新高，關注大學教學人員的人手統計，以及有何政策挽留或吸納教學人才。教育局局長蔡若蓮今日(17日)回議員書面質詢時表示，8所資助大學的教學人員按年增加145名，增幅達約3%。

蔡若蓮表示，據大學提供的數字，八所資助大學在2021/22學年共有4,974名教學人員，較2020/21學年的4,829名，增加145名或約3%，惟教資會秘書處並無備悉各資助大學教學人員離職後的去向及空缺數字。不過隨著疫情過去，香港恢復與世界各地免檢疫通關，將有助加強大學招聘內地及海外學者的彈性及競爭力，進一步提升大學在教學和研究方面的水平。

至於挽留或吸納教學政策方面，蔡若蓮說，政府近年一直以多管齊下方式協助高等教育界增強人才庫，包括於19/20學年推推行「研資局研究學者計劃」及「研資局高級研究學者計劃」；以及於去年6月推出「傑出創科學人計劃」，協助大學吸引國際知名的創科教學人才，首四輪申請中，已選出超過80名「傑出創科學人」，當中約40位已到港並在所屬大學展開教研，其餘預計將於2024年底前陸續到任。