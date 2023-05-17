工會促向公僕追補2%　人力顧問指財赤大　最終加幅不能超指標

對於薪酬趨勢調查委員會今日(17日)發表公務員薪酬趨勢淨指標，勞工界議員周小松指有關指標增幅貼近工會預期，惟去年政府未有按薪酬趨勢淨指標調薪，導致中層公務員加薪幅度較同期淨指標低約2%，他們促請政府將相關因素併入加薪考慮，確保大部分公務員薪酬調整貼近私人市場，以吸引和挽留人才。有人力資源顧問認為，在政府財赤的情況下，最終的薪酬調整幅度不應高於調查結果。

周小松指近年公務員薪酬調整未能追及私人市場，公務員職位吸引力明顯下降，憂長遠加劇編制人手短缺情況，又指去年公務員辭職人數按年倍增至逾3,700人，同時投考公務員人數持續下滑，過往較為「搶手」的政務主任及二級行政主任職位，去年投考人數分別下跌4％及10％，而文書主任申請人數也大跌10%。若政府要挽留人才及吸引專才加入，薪金水平應該相對私人市場保持一定競爭力。

周認為今年公務員加薪幅度應以薪酬趨勢調查結果為基準，並向中、低層公務員追加去年被削減的約2%加薪幅度。鑑於政府財政及本地經濟因素，周建議可將該約2％的加幅於今、明兩年分階段追加，即每年額外加薪約1％。以此推算，今次中、低層公務員加薪幅度應為5.65％，即與未扣除遞增薪額的薪酬趨勢總指標相若，貼近私人市場加幅。

人力資源顧問周綺萍說則認為今年加幅約3至4%的薪酬趨勢調查結果與私人市場相若。因政府有財赤，不認為最終的薪酬調整幅度應該高過調查結果。她又估計，高層公務員的薪酬趨勢淨指標為2.87%，顯著低過去年的7.26%，是由於去年在新冠疫情下，若果公司有較多盈利，可能選擇發放花紅予高層員工，因此拉高薪酬數字。但到今年，在高利率下，尤其房地產市場及金融銀行的情況未必理想，高層的加薪幅度亦相對較低。