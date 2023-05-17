家族式網戀詐騙集團涉呃逾2100萬元　主腦兄弟及母親等15人被捕

網上情緣騙案性質惡劣，部分事主墮入情網，無法自拔，結果持續被騙徒敲詐，不惜向家人、朋友甚至財務公司借貸來滿足「情人」，為此負上龐大債務。執法部門近日發現一個以本港作根據地的網上情緣詐騙集團，該集團採取家庭式營運，主腦及其兄長負責掌管集團，包括進行詐騙，而主腦母親等家族長輩則負責保管資金，並會委派身邊伴侶等人從旁協助。

案件中，騙徒會透過不同社交平台尋找目標，並以本地男性為首要對象，他們會假扮不同國籍人士，甫認識受害人便展開追求攻勢，以迅速建立網上戀人關係，繼而用陷入財困、染病或繼承遺產等不同藉口騙取金錢，而受害人與騙徒甚至未曾見面。去年1月至今年4月，總共有154名男性及1名女性(18至43歲)墮入圈套，損失金額由1,500港元至100萬港元不等，總騙款逾2,100萬港元，其中損失最大的案件，受害人亦被指示處理一些來歷不明的轉帳，以為可以從中賺取手續費，實質被誘騙利用清洗黑錢。

經深入調查及情報分析後，人員在昨日(16日)及今日(17日)展開行動，成功搗破該集團位於沙田的營運中心，並且突擊搜查長沙灣、荔枝角等多處工廈及住宅單位，拘捕10男5女（22至70歲），當中包括報稱從事網上媒體工作的43歲主腦、11名骨幹成員和3名電話儲值卡登記人，同時檢獲2輛名貴房車、3部手提電腦、23部手機、2隻名貴手錶和大約30萬港元現金，總值150萬港元，另起回部分受害人的資料及入數紀錄。

調查人員指，涉案集團成員均有親屬或情侶關係，彼此親密而富有默契，分工亦非常仔細，可謂「一丘之貉」。自去年4月起，集團以月租7萬港元租用沙田一複式豪宅單位作為營運中心，為了可以長時間與不同受害人溝通，成員會以該單位作住宅及行動據點，中心內更設有私人游泳池，供他們使用休憩，同時備有多輛名貴房車，出入由私人司機接載；此外，中心裝設多部閉路電視，方便監察整體運作。被捕人士涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，現正被扣留調查，由於部分騙款已被轉移成虛擬貨幣，執法人員正追查虛擬貨幣流向，並且針對相關傀儡戶口作財富調查。行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

網戀騙案非常猖獗，根據該部門紀錄，今年首季已錄得324宗案件，受害人年齡介乎14至76歲，當中女性佔近7成，至於涉案總騙款一共超過1.86億港元，單一損失最高2,740萬港元。