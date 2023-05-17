30人墮加密幣刷單員騙局　11人被捕涉款逾千萬元

荃灣區執法部門根據線報及經深入調查後，在本周一(15日)至今日(17日)展開名為「天鏡」的執法行動，主要針對打擊投資騙案及求職騙案，共拘捕9男2女(22至51歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。被捕人相信與8宗騙案有關，當中共涉及30名受害人(25至45歲)，損失金額共約1,050萬港元。人員成功攔截共約200萬港元騙款。

在投資騙案中，騙徒主要經社交平台或即時通訊軟件接觸受害人，自稱加密貨幣投資專家，並以投資心得利誘受害人於虛假的加密貨幣投資平台參與投資，有受害人被騙取超過200萬港元金額。

求職騙案方面，騙徒主要透過網上招聘虛構的「刷單員」工作，以高回佣引誘求職者先付款，指示受害人將購物款項存入騙徒指定的銀行帳戶，為虛假的購物平台催谷銷量。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。受害人將大額金錢轉帳至騙徒提供的戶口後，便與騙徒失去聯絡。

調查顯示，被捕人主要為傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團提供自己的銀行戶口，而詐騙集團其後則利用該批戶口用作清洗騙案的犯罪得益。行動中，人員共檢獲多部手提電話、銀行卡和銀行文件等，懷疑與案有關。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。