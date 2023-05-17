的哥找有字廿蚊　斥女客無權拒收　網民：每個人都有權拒絕

日常生活當中收到的紙幣，有機會出現污漬或損毀，網上今日(17日)流傳一段約1分29秒的片段，只見錄片女乘客向的士司機稱，其找贖的20港元紙幣上寫滿字句，並要求司機更換卻遭到拒絕，的哥更激動地表示對方無理取鬧「關我咩事啫，又唔係我寫落去嘅」揚言報案處理，更直斥女乘客無理取鬧「妳係冇權拒絕接受我呢張銀紙」，不過網民就反指的哥不知所謂，指「每個人都有權拒絕花咗或破損嘅銀紙」。

從片段所見，事發時間約為今日近傍晚6時，坐在後座的女乘客要求更換紙幣時直言「呢張廿蚊寫晒字，我唔接受」，但的士司機則稱「你唔接受唔關我事㗎，呢樣嘢我冇權換畀你㗎，搞清楚啊小姐」，即使女子反駁道「你找畀我㗎嘛」，的哥仍堅拒稱「我找畀妳又點啫，唔係我寫落去㗎嘛」。

女子隨後道「我唔要，關你咩事」，片中的哥立即「嘩」一聲指「你即係(女子)強詞奪理，同我玩？」該女乘客又稱「你找畀我㗎喎，梗係唔接受啦！」又揚言報案，並詢問「你報定我報啊」，司機一句「我報」並取出電話疑似報案。2人稍歇片刻後繼續互相喝斥，期間的哥斥對方無理取鬧，更指「妳有冇權接受(塗污的紙幣)係冇法律依據嘅」，女乘客則企硬不接受該紙幣。

對於片中情況，有網民則認為的士司機不知所謂「錢係你找畀人哋嘅，唔關你事關邊個事」，亦有人指出「擺明嘅司機唔啱啦」、「每個人都有權拒絕一張花咗或破損嘅銀紙，司機大佬你影衰晒香港的士界」。另有網友好奇該紙幣上所寫內容，有眼利人士則回覆道「樂信咳水、得果定、廁紙卷」。

一般而言紙幣上如有塗污或損毀，可能會出現其他市民或商戶不願接納情況，金管局就曾表示，市民可向有關發鈔銀行要求兌換塗污或損毀鈔票，銀行會根據既定準則驗證真鈔，如塗污或損毀程度、防偽特徵是否完整等，決定可否兌回原值。因每張鈔票的塗污或損毀情況會有不同，銀行會個別考慮。