顧客網購尿片無貨到　海關拘網店負責人　據悉涉Baby-Clan親子網

懷疑涉事的「Baby-Clan親子網」在社交平台宣布明後兩日暫停查詢及到訪。

一間網上尿片零售商涉嫌以預售形式售賣尿片套票時，不當地接受付款，違反《商品說明條例》，海關今日(17日)拘捕一名46歲懷疑涉案男子，他是該網上尿片零售商的負責人，現正保釋候查。消息指，涉事網店為「Baby-Clan親子網」。

海關早前接獲多宗舉報，指一間尿片零售商涉嫌於網上社交平台以預售形式售賣尿片套票時，在接受多名客人付款後，未有按照承諾在指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，沒有安排任何退款。

東網記者晚上查看「Baby-Clan親子網」社交平台時，發現大部分貼文留言功能已被封鎖，而最新貼文則在今晚約8時40分發出，宣布該公司因需作年度內部盤點及貨品派遞安排，因此辦公室將於明後兩天(18日及19日)，暫停會員或非會員之查詢及到訪，顧客仍可透過社交平台或電郵查詢。

根據相關《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬港元及監禁5年。