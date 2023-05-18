近三成港人患高壓　衞生署籲市民定期監測自身血壓水平

衞生署進行的全港性調查「2020至22年度人口健康調查」結果顯示，本港29.5%15至84歲非住院人口患有高血壓，而高血壓的普遍率隨年齡增長而上升，由15至24歲人口的4.9%，增至65至84歲人口的57.4%。為響應「世界高血壓日」，衞生署呼籲市民應時刻了解和定期量度自己的血壓水平，實踐健康生活，應對高血壓等非傳染病。

高血壓甚少於出現併發症前引起症狀，因此常被視為「隱形殺手」。若患者血壓控制欠理想或得不到適當治療，可引致嚴重健康問題，例如中風、心臟病和腎衰竭。對成年人而言，若收縮壓持續處於140毫米水銀柱或以上，舒張壓持續處於90毫米水銀柱或以上，便屬患上高血壓。

18歲或以上成年人應至少每2年量度血壓一次，以盡早發現患病並接受治療。量度血壓的頻密程度可能需要因應血壓水平、年齡、患冠心病的綜合風險以及醫生建議而提高。市民亦應留意攝取過多鹽分會對血壓造成的不良影響，流行病學研究顯示，每日多進食50克的加工肉類，患上高血壓的風險會增加12%。因此，減少攝取鹽分已被確認為其中一種最有效降低患上高血壓和心血管疾病風險的方法。根據世界衞生組織的建議，健康的成年人每日應攝取少於5克的鹽。