養和眼科最新微笑矯視技術　10秒完成　1000度近視變50度

近年愈來愈多市民進行激光矯視告別眼鏡，微笑矯視(SMILE)在香港逐漸成為激光矯視的主流。養和於2021年引入新一代微笑矯視技術 SMILE Pro，為亞洲首家眼科中心採用此前沿技術，至今已為500多名患者(共逾千隻眼睛)進行矯視。養和眼科昨日(17日)公布有關SMILE Pro矯視技術的一項臨床結果，分析於2021年9月至2023年2月期間進行，利用最新矯視技術為其中159名(合共303隻眼睛)患有近視及散光的人士進行矯視，以研究新技術的臨床成效。

結果顯示，在接受SMILE Pro手術三個月後，96%眼睛達到100分(20/20)或更佳的裸眼視力；術後近視/遠視度數方面，94%眼睛的度數在正負75度以內，而83%眼睛在正負50度以內；術後散光度數方面，98%眼睛在75度以內，而88%更在50度以內，效果理想。是項研究的患者年齡介乎18歲至38歲，術前的近視度數最高為1,025度，最低為100度；而術前的散光度數最高為450度。

養和團隊亦分析了其中46隻患有中至深度散光(≥200度)的眼睛，結果顯示91%眼睛能達至100分或更佳的裸眼視力，比起上一代SMILE高出3%。而91%眼睛的術後散光度數在75度以內，比上一代SMILE高出5%，反映出SMILE Pro對中至深度散光患者之治療效果更好。

養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘醫生指，最新技術具備中視軸、散光軸的導航定位，可用於術前精準定位，提升手術效率及精準度。此外，最新技術大幅縮短手術時間六成，單眼專注度只需10秒，大大減低術中眼球偏位的風險，同時提升手術效率和準確度，手術過程秒速完成，令患者在手術過程中心情更為輕鬆，對病人整體體驗有很大的改善。