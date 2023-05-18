教育局辦應用學習虛擬展覽　籲師生家長上網瀏覽課程資料

教育局向全港中學發出通知，鼓勵學生、家長、校長和教師由即日起至明年5月31日，踴躍參與「應用學習虛擬展覽2023」。學生可透過該虛擬展覽，瀏覽由10個課程提供機構所展出的60個應用學習課程的資料，包括課程簡介、影片及學生分享，加深了解2024至2026年度的應用學習課程。

應用學習為本地高中課程的選修科目，與其他高中科目相輔相成，構成靈活的科目組合，豐富學生的科目選擇，照顧學習多樣性，讓學生能體驗寬廣而均衡的學習經歷。應用學習涵蓋六個學習範疇——創意學習；媒體及傳意；商業、管理及法律；服務；應用科學；工程及生產；另設應用學習中文（非華語學生適用）課程。2024至2026年度應用學習課程共發展3個新課程，包括「樂齡科技與服務」、「食品科技及營養」和「創新與創業」。

教育局發言人表示：應用學習課程實踐與理論並重，並與寬廣的專業和職業領域連繫。課程透過模擬或真實情境發展學生的知識、共通能力、正確的價值觀和態度，幫助學生為未來升學及就業做好準備。學生亦可透過展覽了解課程特色，探索自己的事業抱負和終身學習方向。此外，教育局新製作一套題為「發掘興趣•盡展所長」的畢業生故事短片，內容關於一名「健康護理實務」課程畢業生的學習歷程。短片已上載教育局的教育多媒體網站，歡迎市民觀看。