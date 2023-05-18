中年女子食陌生人贈野菇後中毒　醫生呼籲路邊野菇不要採

路邊植物誤摘或誤服隨時中毒，一名中年女士於2022年9月行山期間，有陌生人贈予一包野菇，她食用後冒汗、屙嘔，需入急症室，臨床表徵顯示為「毒蕈鹼」中毒。瑪嘉烈醫院初步判斷只能認出屬於某一個「屬」，未知是哪一品種的野菇。團隊其後利用該野菇樣本進行基因序列，結果發現與2022年7月時首次發現的新品種絲蓋傘屬真菌極為相似，且與該患者的化驗結果脗合，即該患者是有文獻紀錄該品種後的首名中毒者。

獲頒醫管局優秀青年獎的醫院管理局毒理學參考化驗室、瑪嘉烈醫院病理學部顧問醫生張耀君說，本港常見的中毒個案包括野外採摘菇菌，或坊間購買引起中毒，例如誤食綠褶菇、鵝膏菌、不能食用的品種摻雜入牛肝菌，可引致腸胃不適及肝衰竭。過往3年食安中心曾5度呼籲市民停止食用或帶有毒性的真菌。

過往菇菌中毒分析主要透過病人臨床表現，他說，「睇食完幾時開始屙嘔」，例如好快已出現的多數是誤食綠褶菇，若相隔一段時間才出現的則可能是牛肝菌。此外，真菌學家亦會辨認菇菌，以及化驗病人血液、尿液以了解毒素，準確率可達七至八成。

瑪嘉烈醫院的毒理學參考化驗室於2018年起試驗應用DNA檢驗真菌技術，收集真菌樣本獲得基因序列，再對比國際常用物種基因資料庫。臨床研究發現，檢驗25個臨床中毒案例中的43個真菌標本，可將86%樣本確認為一個已知物種，餘下14%確認為一個屬(Genus)。張指檢測結果最快可於一日內得知，若該毒菇在本港生長、或在市面出售，可通知相關部門跟進。