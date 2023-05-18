香港郵政將推出6套特別郵票　「港式奶茶製作技藝」率先發行

香港郵政今日（18日）公布2023年7月至12月期間發行的6套特別郵票。一系列郵票的主題涵蓋本地文化、自然景觀、城市及交通發展等，設計別出心裁、各具風格。7月份率先發行「非物質文化遺產——港式奶茶製作技藝」特別郵票，宣揚首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的港式奶茶製作技藝。港式奶茶製作技藝既展示了中西飲食文化在香港的交融與發展，也反映了本地市民的生活和飲食面貌。

另外隨後陸續發行的5套特別郵票，包括以「香港蔬菜」為題的一套6枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，展示各種本地常見的蔬菜；以「香港文化藝術地標」為題的特別郵票，展現多個本地文化藝術地標，包括香港故宮文化博物館、M+、戲曲中心、香港大會堂、香港文化中心、香港藝術館和大館；以「香港自然景觀——群山」為題的一套六枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，透過香港知名攝影師袁斯樂的鏡頭，展示香港群山疊嶺的優美景色；以「香港鐵路服務發展」為題的一套特別郵票，以不同鐵路路線的特色為主題，展示香港鐵路網絡四通八達，貫通南北，見證香港鐵路服務不斷發展，鐵路系統更臻完善。以「香港今昔系列：香港郵政總部」為題的一套四枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，以展現香港郵政總部自1841年成立以來超過180年的發展歷程。