中國戲曲節2023　舉辦多場免費藝術講座及展覽

中國戲曲節2023於5月至8月期間舉行多場免費講座及展覽，從多角度介紹各類劇種、表演形式、劇目欣賞和舞台美學等。兩場「戲曲藝術講座」分別探討戲曲折子戲和跨戲種敷演，由嶺南大學文化研究系兼任教授李小良主講，講題分別為「戲曲折子戲作為劇場實踐：演甚麼？賞甚麼？」及「白蛇故事的跨劇種敷演：以婺劇、京劇、川劇為例」。

另外有3場「崑劇藝術講座」，邀得資深崑曲藝術研究者張麗真以不同角度解構《牡丹亭》這齣名作。講題分別為「詩意如何上氍毹──《牡丹亭》的經典唱段與表演」、「人神共祝鴛鴦譜──陳最良、石道姑、花神和胡判官」及「從氍毹到大舞台──《牡丹亭》不同演出版本的舞台美學」。

「戲曲藝術講座」和「崑劇藝術講座」均以粵語主講，在香港文化中心行政大樓四樓二號會議室舉行，免費入場，座位有限，先到先得，額滿即止。此外，戲曲節將舉辦「從書生到帝王──談《牡丹亭》與《鐵冠圖》的表演」示範講座，由江蘇省蘇州崑劇院演員周雪峰主講，他將會分享多年來的舞台經驗，並聯同劇院演員及樂師即場示範表演技巧。除了講座，戲曲節亦會於不同場地舉辦三個主題展覽，包括「凝神聚戲──中國戲曲節2023」、「粵劇武生藝術」及「藝術展‧演──中國戲曲節2023」。