政Whats噏：陳祖恒着港產中山裝被讚帥哥　議事廳哄堂大笑

紡織及製衣界議員陳祖恒喺交流會上話工商業界把握大灣區大灣區，而身穿嘅漂亮中式禮服(中山裝)係港製造，又話點樣善用大灣區標準同本港檢測認證尤為重要，事關本檢測認證有國際認受性。

因為佢呢身漂亮嘅禮服，被政府官員讚佢嘅高挑身形同衣服忯相得益彰，隨即惹起議員烘堂大笑。

嗰名官員又話希望特區官員都可以着港產設計，而職專好多學生可以推廣本港設計，同內地共同認為好標準，又話大灣區標準涉及好多項目，食品同電器用品，地方標準都有自己要求，灣區標準喺生產方面更掌握質量標準，特區政府會繼續積極推展，而香港有檢測優勢，可以同新灣區會優勢互補，良性競爭，亦會提升大灣區標準化研究中心同灣區標準嘅標籤等，方便貨物進出口。

陳祖恒話打算將來着多啲中山裝，因為要支持下本地設計師，仲透露呢件中山裝係由本地有經驗嘅女設計師整嘅，自已中意呢件衫就係因為佢嘅設計風格中西交融，覺得呢種中西交融嘅風格係香港獨有嘅。至於幾錢佢就話唔方便講喎。

佢亦希望啲官員未來都可以着多啲，但自已唔可以送多套衫比官員，官員亦唔可以收嘅。同時又希望政府官員可以多啲同本地設計師交流，同時鼓勵政府係採購本地制服時可以諗下用本地設計師喎。