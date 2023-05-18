搗網上賭博犯案集團洗清2.4億元黑錢　拘17人包括6名骨幹

執法部門發現有犯罪集團透過設立海外賭博網站提供網上賭博服務，並透過本地虛擬銀行收受賭注，快速轉走有關犯罪得益。經深入調查後，人員於周二(16日)至昨日(17日)開展「順泰」行動打擊上述犯罪集團。行動中，人員以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪拘捕17名本地人（21至50歲），他們的角色分別為集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。

涉案犯罪集團由去年6月起運作，操作至今年接近一年。集團以700至數千港元報酬，招攬市民作傀儡開設虛擬銀行戶口，並取得其提款卡及密碼。犯罪集團同時供網上麻雀、啤牌及百家樂等賭場服務，並透過社交媒體招攬賭客，利用有關傀儡戶口非法收受賭注。同時，集團骨幹成員以網上商店名義租用新界區一個面積約千呎工廈單位，作為運作中心以操作涉案的傀儡戶口。

據悉，犯罪集團共透過最少18個銀行戶口，清洗約2.4億港元的犯罪得益。執法人員在全港多處拘捕6名骨幹成員，包括5男1女，他們涉嫌在運作中心操控傀儡戶口及招募賭客。人員在部分骨幹成員身上搜出傀儡戶口的銀行卡，另外，在電腦搜出賭款紀錄。初步相信骨幹成員關係分別為小學同學、朋友及夫婦，他們分別報稱為建築工人、運輸工人及無業。執法人員及後拘捕11名傀儡戶口持有人，包括8男3女，分別報稱為司機、會計文員及主婦等。

初步調查顯示，集團沒有黑幫背景︳賭客投注金額每次約數萬港元。另外，行動中，檢獲76萬港元現金、16部電腦、80部手機、270張電話卡、銀行文件及傀儡戶口持有人銀行卡。被捕人士仍然被扣查，調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。