院舍建築運輸業陷人手樽頸　議員促港府堵截人才流失

港府今日(18日)表示，為提高教育、科技、人才支撐高質量發展，正積極推動本地創科，以及與其他城市融合發展。人才方面會重視培育本地人才，同時吸引國際人才。香港有良好的高等教育基礎，可利用制度的基礎和優勢，發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐。

針對性房屋措施，政府冀做到「提速」、「提量」、「提效」增加供應。立法會3月通過簡約公屋的首批撥款，有助打破土地供應長期樽頸，會推動多項大型土地發展，包括北部都會區等，以克服香港住房不足、面積狹窄問題。港府重申會優先照顧本地就業，但需要政策來填補，因此有人口政策，院舍、建築業、公共運輸業人力需求比較大。政府會針對上述3方面提出政策建議。上次人口政策報告，包括教育方面，鼓勵生育政策和稅務政策方面，已經參考許多外國例子，成功措施亦會樂意參考。

港府冀提升文化影響力，推動中華文化走向世界，而香港作為中外文化藝術交流中心，可和國際接軌，將深厚中外文化底蘊搬上國際舞台，強化和內地以及國際頂級藝術文化機構的聯繫網絡。環保和綠色發展方面，政府早前發表氣候行動藍圖2050，提出香港在2050年實現碳中和的4大策略，即零碳發電、綠色建築、綠色運輸和全民減廢，並加速香港成為國際綠色科技和金融中心。

議員容海恩指，圍繞衣食住行、教育、醫療、退休及福利保障，人口政策為基礎，促政府支持生育，應降低生育教育水平，優化孤寡老人服務，深化醫藥衞生服務。如果建立有生產力地區，政府需要做好人口政策及推動科技發展，她又稱之前有做人口政策倡議書，希望政府可以參考，將人口政策提升高層次，讓當局有參與機會。

議員梁毓偉提到，教育科技人才是建設元素，青年人升學問題更是關鍵，建議提升打造高等教育作地區性樞紐，希望政府加強投入產學研。梁又認為要加強吸引非本地生來港，並留港工作，指內地科企大疆的創辦人亦是在香港讀書，同時要提升學生入大學準備。他又強調要對基層學生做好支援。議員周文港亦指，本港有不少高等教育政策因民粹主義設限，當中包括公立院校和自資院校不能有多於兩成或一成的非本地生，認為境外學生不涉公帑，面對少子化和人才流失，相信未來一定要撤銷有關限制。