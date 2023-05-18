北都及人工島耗資萬億　港財政儲備稅收難應對　議員促釋疑慮

疫下重創本港經濟，連續3年出現財政赤字，整體經濟2022年收縮3.5%，新一屆政府預計2022/23年度綜合赤字為1,398億港元。港府今日(18日)表示，會重視大型發展對政府財政的負擔，其中市場融資發揮有效市場和政府政策結合，態度取向「清晰」，若可用市場融資方法減輕財政壓力「絕對會諗」、「好積極去諗」。當局又提到的債權、公私營合作、基建容許土地發展得益、沙田第一城填海和周邊地方發展，甚至有龍頭企業提及可自己發展土地以加快整個進度，認為所有方案都「值得考慮」。

議員陳振英認為，土地供應一直是香港「痛點」，無論房屋落成量和商業房產租金水平均是直接收到土地供應影響，政府提到北部都會區(北都)和交椅洲人工島要一起啟動，但社會關注兩個計劃涉及萬億資金，單靠財政儲備和稅收難以應對。人工島收入模式主要為賣地，資金回籠時間可確定性比較高，但北都則靠創科產業長期稅收、長遠社會效益，若靠傳統融資方案，未必能解決缺口，因此可能需要發行土地債權、基建設施證券化、強積金等非傳統融資計劃一起解決。他希望港府可以承諾北都、甚至三鐵三路等大型基建的大部分資金均通過市場募集，而不是依靠政府財政單獨解決，釋出公眾覺得公共財政承受壓力的疑慮，也要採取多元、創新方式向市場募集資金。

北都方面，陳振英又提到有不同發展項目，如創新科技園，但相信科技園產生收入的時間相當長，因此建議以土地債權方式做，例如參考愛爾蘭、巴西、南韓等國透過土地債權收回新界原居民土地，讓債券持有人可用債權購買政府房產、投地、二級市場買賣，因若用現金收地可能對政府財政有壓力，他指相信多元化融資方法可實現財金官員指的「較大部分」。

議員黃國亦表示，北都及人工島融資項目，按照現時估算，兩個項目需要萬億，建議政府盡快落實將基建發債和優化強積金計劃合併考慮，將強積金供款作為未來基建投資的重要來源，因現在強積金總資產超過1萬億港元，每年收取供款超過800億港元，未來每年容易收到超過一千億港元供款，而社會對保證回報強積金產品的需求非常殷切，很多打工仔女希望政府可以主導市場配合推出基建債權強積金，以保證有高於通脹的回報。他指這個方案下，政府基建投資可獲得穩定和廉價資金支持，打工仔女可以得到安全穩健的計劃選擇，是兩全其美的雙贏建議。

當局認為發債是明顯考慮的方法，但如何做則涉及不同因素，重申任何融資計劃都要給予融資人選擇權，若系統性將涉及市民的資金運用也需要很小心，但強調希望市民可共同分享香港發展利益，也會尊重市民意願、個人選擇權，最後也需要聽取專家意見。