林健鋒批政府仍有官僚作風　修改過時法例太慢

新政府上場快將一年，身兼行政會議成員的議員林健鋒今日在交流會上，直指香港實質問題有好多，法例上有很多百多年前過時法例，明白政府有推動去改，惟香港「時間唔多」，問到能否有團隊「逐條逐條睇，盡快修改」。他又批評政府存在官僚作風，直言有待改善，又表示同認陳振英我觀點，但他認為目前政府債券只容許機構投資者買，認為有必要平民化，讓市民參加更多。

政府回應林健鋒指當局每日的問題相當多，因問題每天都有所以需要定優次，強調政府會不斷優化法例適應現況，亦有提交法例到立法會。他又表示同意平民發債的概念，認為有必要交予市民選擇權，承諾會進一步思考。

進出口界議員黃英豪指內地網上消費強勁，但本港經濟支柱之一進出口貿易遇到危機，促政府推出措施讓跨境電商連結內地與其他國家，設立司長級別官員統領跨國協調組，推出電商助推基金，發展本港跨境電商，建議政府需設立電子商務專員對口內地市場及機制包括外匯結算等服務。

政府回應稱，內部協調工作執行，會積極統籌工作，無論在本港法治層面還是大灣區都是跨部門。電商方面，基礎建設方面，需關注如何對接內地，過去經驗不是很擔心，一般都可以對接到內地機制，但政府強調研發時能有統一標準，會讓對接更好，比如過關設計執行政策，基礎方面對接，認證方面，電子簽署，電子接受層度，會積極推動工作，政府包括ismart可以認證個人身份，會更加友善化。