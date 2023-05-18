「學神」考牌最長等317日　申訴署主動調查路試安排

近年市民對駕駛考試需求持續上升，考生輪候時間愈來愈長，為人詬病。在2010年，運輸署接獲報考人士申請電單車、私家車及輕型貨車駕駛執照，95%能在82天內進行路試，但截至今月7日，平均輪候時間長達223天至317天不等。申訴專員趙慧賢今（18日）宣布，將展開主動調查，審研駕駛考試安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴機制，並在有需要時提出改善建議。

申訴專員公署指，去年1月至今年3月期間接獲40宗相關投訴，當中涉及考生不滿駕駛考試輪候時間、運輸署快期預約系統、考期編配安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等。公署又留意到，路試合格率並不高，2021年私家車及輕型貨車路試合格率僅30%及24%。公署指，現時運輸署不容許考生在駕駛考試期間進行攝錄，惟有投訴質疑，該署禁止記錄路試過程的決定和理據。趙表示，值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄，以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案。

審計署去年底曾發表報告，批評近年非商用車輛路試的輪候時間大幅延長。情況最嚴重是4間指定駕駛學校考試中心的私家車合併試，2021年平均等412天，即逾13個月才能考車，需時較2015年的214天多93%。