撇除政府非經常性撥款　考評局21/22年度共錄4170萬元虧損　

據考試及評核局最新年報顯示，撇除政府發放為期4年的非經常性撥款，考評局在2021/22年度錄得4,170萬港元虧損，局方正探討開源節流方法，包括拓展國際及專業考試服務、尋求教育局補貼特教考試安排等。

考評局近日發布了最新的年度報告，截至去年8月底，考評局2021/22年度總收入達5.76億港元，較去年增加1.22億港元，全年錄得盈餘1.36億港元；不過若政府為期4年的非經常性撥款後，卻錄得虧損約4,170萬港元。

另外，國際和專業及其他本地考試持續受疫情影響，報考人數亦較上年度減少近30%，令收入較去年減少916萬港元，僅為9,060萬港元，降幅達9%。至於文憑試及全港性系統評估收入，則分別較去年增加108及928萬港元。

儘管整體員工成本和考務人員開支略有下降，但考評局整體支出仍較上年增約2,770萬港元。政府提供的4年撥款屆滿，年內合共發放1.78億港元的非經常性撥款，用於翻新前紅磡官立小學校舍、發展電腦化考試，以及公開考試支援系統等，另有一次性撥款2,000萬港元作抗疫經費，以加強文憑試抗疫措施。