8成受訪煙民斥政府戒煙服務無效　團體促檢討

本港控煙政策被質疑成效差強人意，有關注團體今(18日)公布最新調查指，近8成「煙民」認為政府資助或提供的戒煙服務無效。就政府今年中起將就推展控煙工作進行公眾諮詢，以制訂長遠控煙藍圖，團體認為，控煙政策重中之中是「優化戒煙服務」及「打擊私煙」，否則其他控煙措施難見成效。

長遠煙草政策關注組早前委託調查機構訪問2,015名市民，當中1,015人為吸煙人士。調查發現，42%受訪煙民指，過去一年曾留意到政府資助或提供的戒煙服務資訊，惟77%人認為戒煙服務無效。關注組召集人盧啟律表示，「要有效降低吸煙率，協助煙民戒煙至為關鍵」，建議政府在控煙工作公眾諮詢時，應優先探討如何優化戒煙服務。

此外，關注組指支持政府控煙，惟非法私煙問題已近乎失控。自從煙草稅上調後，海關緝獲私煙數字倍增，截至今年4月中旬已多達2.86億支，較2022年同期7,700萬支，大幅增加3.7倍。調查發現，67%受訪煙民認為，本港成年人容易接觸到非法私煙；80%人更認同大幅增加煙稅或令吸煙人士尋找較低廉的選擇，包括私煙，直接助長非法私煙。不過，就早前有建議提倡，政府應向某個年份後出生的人施行終身禁買煙令，團體指6成人擔心人權被剝奪，並認為過分極端的措施反而會弄巧反拙，例如助長非法私煙，加劇社會問題。