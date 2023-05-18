尿片網店Baby-Clan無貨到拒退款 海關拘男負責人及女董事

海關自今年3月開始收到舉報，指一間網上零售商以預售形式出售套票，聲稱可用來換購尿片等嬰兒用品，但零售商接受付款後，並無按照客人指定的時間供應貨物，同時拒絕作出退款安排。

據了解，涉事零售商為「Baby-Clan」，主要透過網上平台或官方網站宣傳，商品價格經常浮動，並會在網站上不定時推出商品。海關高度關注事件，並循違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的方向調查，至昨日(17日)拘捕該公司一名46歲男負責人，他任職經理，負責公司日常運作；並於今日(18日)再拘捕一名46歲女董事，2人現正保釋候查。

海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷表示，截至昨日為止，海關一共收到216宗相關個案，主要牽涉付款後無送貨，以及不安排退款等，部分被拖貨長達數個月，涉案總金額大約23萬港元，其中最大宗的受害者購買300張套票，涉款1.8萬港元。專責同事正聯絡相關舉報人，收集更多資料進行追查。

海關呼籲，如果有市民較早前光顧該零售商遇上上述情況，又未向海關舉報，請盡快與關員聯絡，提供購買詳情及單據等資料，以便作出跟進。

根據《商品說明條例》，任何商戶接受消費者就個別產品付款時，意圖不供應有關產品，或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或無合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款50萬港元及監禁5年。

東網記者昨晚查看「Baby-Clan」的社交平台時，發現大部分貼文的留言功能已被封鎖，而最新貼文在晚上約8時40分發出，宣布該公司因需作年度內部盤點及貨品派遞安排，辦公室將於今明兩天(18日及19日)暫停會員或非會員之查詢及到訪，顧客仍可透過社交平台或電郵查詢。