北都基建發展緩慢　議員憂居民成「開荒牛」

上屆政府提出「北部都會區」發展策略，但至今仍未有實質建設，交通基建更是欠奉。立法會今日(18日)通過有關「完善新界交通網絡，配合北部都會區發展」的議員議案。有議員批評政府提出多項工程，但全部處於前期規劃，又斥當局提倡的「基建先行、創造容量」流於口號，指北都各項運輸基建落成進度出現時間差，要求政府交代如何避免居民成為「開荒牛」。政府回應指，當局內部正研究精簡發展所需的行政程序，又承諾會在北環綫鐵路落成前與交通機構商討安排。

政府曾提出要在北都興建7條新鐵路和3組主幹道項目。議員謝偉銓批評有關工程，聽起來宏大完備，但全部仍然處於前期規劃、設計勘測，以至非常初步的概念性構思階段，部分項目連目標動工年份都欠奉。他又表示洪水橋新發展區，最快明年就有首批居民遷入，其後古洞北和元朗南發展區亦會陸續入伙，然而與各項運輸基建落成進度出現時間差，要求政府交代如何避免首先入住的居民不會變成「開荒牛」，同時想辦法縮短上述發展時差，並提供短中期紓緩措施。

議員劉國勳認為政府提倡的「基建先行、創造容量」流於口號，指北環綫為北部都會區重要命脈，在2004年提出，但2034年才竣工，短短的10.7公里鐵路線、6個車站，都要用30年時間完成。他以深圳鐵路為例，指對方有12條線、200個車站僅用18年時間，故希望政府可全面檢視現行鐵路和基建時間表，以及改變需求為主導的模式。

議員洪雯同樣批評北環綫興建緩慢，直言若果以此速度興建北都餘下基建設施，不敢想像全部工程落成需要多久。她認為香港發展一直以市場需求推動，而工程進度慢是因為受發展模式限制，建議政府將發展模式由現時市場推動改為願景先行，吸引企業和居民進入發展區域。

發展局副局長林智文回應指，政府會以基建先行令房屋和經濟發展，與鐵路發展互相配合。他又指當局以就精簡發展程序的條例草案予立法會審議，同時局方已與其他行政部門研究精簡行政程序。運輸及物流局副局長廖振新則指，北環綫主線預計會在2025年展開，並在2034年完工，承諾政府會在鐵路落成前與交通部門溝通提供服務。