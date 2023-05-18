城隧下周日凌晨5時起實施易通行　開始前半小時全線封閉

城門隧道將於周日(21日)凌晨5時起實施「易通行」不停車繳費系統。運輸署今日(18日)表示，自本周六(20日)晚11時半開始，將封閉城隧部分行車線，期間車輛可繼續使用隧道；而周日凌晨4時半至5時期間隧道將全線封閉，車輛需改道行駛。

署方指，城門隧道全線封閉期間，有3條巴士線及1條綠色小巴通宵線受影響，屆時會有改道安排。而運輸署至今已發出72萬張車輛貼，佔整體車牌數目89%。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡表示，截至本周一(15日)，署方共收到52宗有關「易通行」的投訴，有29宗涉及人手輸入車牌出錯，5宗有關「影子車牌」的個案已交由警方跟進，另有2宗涉及的士司機卡，及11宗個別個案，其餘5宗投訴仍在調查。

至於有的士業界反映使用車輛貼有困難，運輸署署長羅淑佩指，署方日前與業界進行測試，發現有部分的士司機的車輛貼擺放位置不當，如太接近行車紀錄儀、擋風玻璃窗框等金屬物件，或將卡座上下倒轉安裝。在進行即時調整後，讀取車輛貼的準繩度已提升至92%。署方將加派人手到的士加氣站，觀察車輛貼的安裝是否正確，幫忙作出調整。