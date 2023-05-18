北都「新田科技城」料明年動工　平整300公頃創科用地

新田科技城於2021年《北部都會區發展策略》提出，著重發展創科產業。發展局今日(18日)提交立法會文件，提出建議發展大綱圖，連同87公頃落馬洲河套地區，新田科技城總發展面積將達627公頃，並由創新科技園及新田市中心組成。其中創新科技園的工程預計首批未平整的創科用地可於2024年下半年提供並展開，料於2026年完成平整，將有300公頃創科用地，並可容納700萬平方米總樓面面積，相當於17個科學園，與深圳河對岸300公頃的深圳創新科技區相若。

至於新田市中心則由屬新田公路/粉嶺公路以南的地方，圍繞擬議中的北環綫主線新田站而建，將由2031年起提供約5萬至5.4萬個公私營房屋單位，包括約6,400個人才公寓單位。當中公營房屋用地住宅月地積比率為6.5，而創科用地最高地積比率則為6，料整個新田科技城可創造16.5萬個或以上職位，總共容納14.7萬至15.9萬人口。

交通方面，新田科技城的公司交通設施由3條主要鐵路線為骨幹，包括擬議北環綫主線、北環綫支線及現有落馬洲支線。預計北環綫主線可於3034年啟用，北環綫落馬洲支線的詳細規劃和設計將於2024年展開。

發展局將於6月初展開為期2個月的公眾參與活動，在完成敲定土地用途建議後，相關法定程序將於2024年第一季展開；如獲批撥款，將於2024年第4季展開土地平整工程。整個科技城發展分兩階段，第一階段首批居民料可於2031年開始遷入，大部分居民可在2034年遷入，即北環綫預計開通時間。

而在批出區內創科用地方面，發展局指考慮採用公開招標以下的方式，包括直接批地或有條件限制招標；另外亦會考慮應用在古洞北/粉嶺北新發展區及洪水橋/厦村發展區的「加強版傳統新市鎮發展模式」，讓土地業權人以原址換地方式在新發展區內進行與政府規劃意向相符的發展。