高級督察涉揸胸強吻「黃絲」　非禮及妨礙司法公正罪表證成立

已婚警隊高級督察前年11月休班時，在尖沙咀美麗華廣場一店舖，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件今（18日）於九龍城法院續審。裁判官裁定兩罪表證成立，被告出庭自辯，指當初女事主主動跟他交換聯絡方法，並分享私事，又指事主夫婦屬「黃」營，故他沒有直接介紹自己是警察。

現年34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。拘捕被告的姓繆警員供稱，他到場時被告踎在地上，身有「少少酒氣」。他帶被告到案發店舖途中，見被告步履不穩，期間更突然跌倒，說自己飲了兩杯威士忌，飲醉了，覺得「唔舒服」、頭痛，要拉低口罩「唞氣」，接着被告更作嘔，吐出小量泡沫，被告要求送院。

被告自辯時透露，自己育有兩名女兒。被告指，2019年年尾認識X，X主動與他交換電話，兩人開始用WhatsApp溝通。起初X稱呼被告做「李生」，會談到買貨事宜。後來X開始講私事，又謂「好想有個親哥哥」，喚他「阿哥」。被告續說，X的推銷手法「比較特別」，推銷貨品時會「挨身挨勢」、「主動攞個胸撞埋嚟」。被告表示，X花名「女神」，「好多熟客、幾十人話要追佢」。基於這個原因，X的丈夫Y很討厭這些熟客。被告稱，X兩夫婦政見都是反政府，Y更屬「深黃」，故被告沒有向X說自己當警察，他被問到職業時，僅說「類似EO」。案發時段，因他出現家庭、工作問題而喝多了酒。

案件編號：KCCC 218/2022