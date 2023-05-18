涉盜用他人資料借「財仔」　36歲民政署助理文書主任囚15個月

因賭錢而欠下巨債的民政署助理文書主任，涉嫌用4名有份當值律師計劃參與者的個人資料借錢，他今（18日）在區域法院承認公職人員行為失當罪。法官指，被告如因事件受紀律處分，及失去公積金，也屬咎由自取。考慮到被告認罪，判他入獄15個月。

案情指， 自2014年8月起，36歲被告謝柱成在粉嶺壁峰路北區政府合署北區民政諮詢中心，任職民政事務總署助理文書主任，工作是在服務櫃枱處理查詢及協助登記民政署服務。2018年6月8日上午，一名女子在諮詢中心服務櫃枱投訴，指收到被告借貸的追債訊息。被告上司其後與該名女子會面，建議對方報案。

同日下午，上司與被告會面。被告承認使用當值律師服務免費法律諮詢計劃4名參加者的個人資料借貸，用來向大約10個放債人借取約40筆貸款。被告於2018年6月被捕，被告被捕，警誡下承認「我係嚟自首嘅，我偷咗人哋啲個人資料去借錢俾自己用」。警誡下被告指，2016年11月，他因賭債宣布破產，須每月償還4,000港元。然而，被告人繼續賭博，欠下約40筆債項，合共港幣約30萬港元。被告向4個持牌放債人及一些高利貸借錢。有事主收到恐嚇訊息及電話。

案件編號：DCCC 480/2022