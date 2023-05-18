首與倫敦設計博物館合作　港科學館明起辦材料展

自古以來，材料與人類的文明有着密不可分的關係。香港科學館首次與倫敦設計博物館合作，將其巡展帶來香港，並以科學角度重新詮釋。展覽分為4個展區，讓參觀者從認識不同材料。該特備展覽廳於明天(19日)至今年10月18日上午10時至晚上7時，周末及公眾假期上午10時至晚上9時開放，惟周四(公眾假期除外)休館，收費由5至30港元不等。

當中的材料包括木、金屬、陶瓷等的起源和特性開始，再透過經典的椅子和餐具等各種生活用品、圖片、錄像及藝術作品，認識人類如何運用精巧的技術和設計將不同材料轉化，讓生活更舒適便利之餘，更對材料賦予無限想像。參觀者從材料背後的故事，可了解地球資源對人類文明的貢獻，及反思過度耗用資源帶來的嚴重後果。

除了倫敦設計博物館的藏品外，展覽亦介紹多種香港本地研發的嶄新材料，包括由粟米皮和稈製成的「納米纖維素羽絨服」、比一般混凝土更輕的「輕質泡沫混凝土」、使用「不含生物殺傷劑的斥菌光油」的外賣紙盒和含有回收的植物性廢料及可生物降解塑膠的環保餐具等。