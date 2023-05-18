慈善事業創里程　楊受成獲頒最高榮譽

今日(18日)假座北京國家會議中心舉行的「第二十屆(2023)中國慈善榜」，英皇集團主席楊受成獲頒「中國慈善二十年‧慈善領袖」的最高榮譽，這是他繼2017年獲大會頒發「終身成就獎」後，再創慈善事業的另一里程碑；集團副主席楊政龍，繼去年與父親楊受成一同獲頒「慈善傳承楷模」獎後，今次首獲「年度青年慈善家」的個人獎項，以表揚他積極推動青年發展，參與社會公益事務。英皇娛樂藝人鍾欣潼(阿嬌)亦因熱心響應內地與香港各類型公益活動，因而獲得「年度榜樣慈善明星」的嘉許。

楊受成今次所獲的最高榮譽乃大會特別設立，以表揚他自1970年起在長者照顧、善終服務、教育發展及鄉村振興等領域積極回饋，參與推動國家慈善事業的蓬勃發展。楊受成致詞時表示，2007年首次獲得中國慈善榜予以肯定之後，就鞭策自己繼續做好慈善事業，其後在湖北、河北、江蘇、廣西和香港資助興建十多所老年中心，以及成立兩個慈善基金。他又指集團員工和藝人每年都會組成義工隊做探訪，積極推動老人和青年福利事業發展，將來會更努力推動公益慈善的永續發展，創造更多共享價值。

身兼全國青聯委員及香港青聯主席等多項公職的楊政龍，分享感言時指出青年是社會的未來，除了透過慈善工作推動青年向上流動，幫助他們解決學業、就業、創業和置業所面對的困難，亦會努力協助青年人發揮更多正能量，未來共同為社會和國家注入發展動力，實現慈善力量的傳承。至於出道22年的阿嬌，就貫徹楊受成「善在人為、行有餘力、就得回饋」的理念，多次到地震災區探訪以提供支援，熱心參與募捐活動，傳遞愛心的善行亦得到大會頒獎予以肯定。