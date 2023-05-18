「文化中國·水立方杯」大賽接受報名　創港澳歌手追夢舞台

一年一度的全球盛事「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽現已拉開帷幕，已連續成功舉辦12屆的大賽，吸引了近4萬名選手參與，成為現今海內外華人廣泛參與的音樂文化盛會。今次比賽將以「再歡聚·更美好」為主題，適逢2008年北京奧運成功舉辦15周年，加上新冠疫情過去，大賽響應了外華僑華人對疫情後音樂文化交流的熱切期盼。香港區有志成為歌手的青少年現可報名，截止日期為6月11日。他們不但可通過比賽向夢想邁進一步，參賽者更有機會獲邀到中國音樂學院接受專業的聲樂培訓，提升演唱水平，入圍選拔賽者更將代表香港出戰在北京「水立方」國家游泳中心舉辦的全球總決賽，同時受邀參加為期14 天的北京音樂夏令營及「水立方」聯歡晚會，與全球各地參賽者進行交流，開拓眼界。

是次比賽由北京廣播電視台、北京國家游泳中心有限責任公司、北京市演出有限責任公司、中國音樂學院及中國旅游集團旅行服務有限公司承辦。今年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽是疫情過後首屆線下比賽，其中香港賽區青少年組(12-18歲)選拔賽非常榮幸邀得 3 位來自台前幕後的星級專業評判，包括英皇娛樂藝人泳兒(Vincy Chan)、英皇娛樂首席市場及推廣總監陳志昂(Raymond Chan)及英皇娛樂藝人管理總監(香港)毛子文(Lester Mo)，為參賽者的歌唱及演出提供專業而獨到的意見，讓有志成為歌手的青少年通過參加比賽向夢想邁進一步。今屆晉級賽和總决賽的評審將由北京廣播電視台資深導演團隊擔綱，實力強大，具備公信力！

除了專業評委外，香港賽區的參賽者亦有機會獲得豐富優厚的獎勵。若入圍選拔賽，將可獲得由北京電視台提供的音樂大師訓練課程，而晉級賽獲得金、銀、銅獎的3位選手除可獲得港幣5000元、2000元及1000元的現金獎勵外，更將代表香港出戰在北京「水立方」國家游泳中心舉辦的全球總決賽，同時受邀參加為期14天的北京音樂夏令營(費用全免)及「水立方」聯歡晚會。

在開展線上線下的歌唱比賽之餘，今年的大賽還為參賽者們安排了豐富多彩的文化體驗活動。其中，為青少年參賽者特設的「水立方杯」音樂夏令營，將邀請所有獲得晉級賽資格的海外賽區青少組參賽者來到北京，共赴中國音樂學院接受專業的聲樂培訓，提升演唱水平和綜合素養。同時，還將為青少年參賽者安排一系列的北京文化體驗活動，深入街巷胡同，體驗京城民俗民風；參觀鳥巢、水立方等奧運場館，感受首都新風貌；游覽故宮、長城等著名景點，體悟中華悠久歷史文化。