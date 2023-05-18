政府擬刊憲精簡地契續期　免補地價惟年繳3%地租

由2025年起本港將會有不少地契到期。為免安排過於繁複，地政總署今日(18日)向立法會提交文件，建議參照1988年將所有新界地契，一次過續期至2047年6月30日的《新界土地契約(續期)條例》，新法例可為地契續期賦予法律效力，免除業權人簽立地契的步驟。擬議法例下，政府將會刊憲為地契續期，而地契續期的年期可獲續50年而毋須補地價，但需每年繳納相當於有關土地應課差餉租值3%的地租。

由於香港的土地業權絕大多數為「土地租借權」即「leasehold」，大部分市民居住的私人樓宇均屬「土地租借權」之類別，而至2025年將有大量地契會到期。現行地契續期方式繁複，當地政總署決定為一般用途地契續期時，與業權人需簽立新地契；而業權人需提交業權證明文件；財政司司長法團亦需將個別物業的不可分割份數轉讓予有關物業的業權人等。

隨本港早年批出的地契陸續到期，由2025年6月至2047年6月29日，約有2,400個屬一般用途地段的地契會到期，當中最早一批於2025年6月到期的地契涉及約50個位於油尖旺非工業用途的地段，而在2047年6月30日當天更會有約30萬個一般用途地段的地契同時到期。

擬議法例下，政府建議用刊憲形式為地契續期，並會於每批到期地契的到期日約3年前刊憲，傾向只會列出不獲續期的地契。而業權人亦可選擇不續期及政府可修改不續期的決定，對於被列為不獲續期的地契，法例會提供修訂機制，容許政府在檢視後將不獲續期的決定改為續期。