觀塘工廈內地客買戒指遇竊　失近40萬現金

今日(18日)晚上約7時，執法部門接獲兩名內地遊客報案，指稍早抵達觀塘興業街20號聯合興業工業大廈一單位，準備與一名負責代購手錶、手袋等名牌貨品的中介人交易戒指，期間有人奪走39萬港元現金逃去。人員接報到場調查，經大規模搜索後，最終在上址一劏房單位拘捕一名姓杜(25歲)男子，他涉嫌「盜竊」，現正被扣查。

據悉，兩名受害人今日剛由廣東省惠州市來港，以前與相關中介人曾經進行交易，因而信任對方。今午約5時，他們相約在上址工廈交易戒指，並分別將2個載有19萬港元及20萬港元現金的背囊交予該名中介人，對方聲稱要「搵朋友攞貨」，隨即帶同其中一名事主登上樓上一單位，並趁事主疏於防範之際，突然攜款奪門而逃。

而在較早時間，執法部門巡邏同一工廈，曾經截查一名蓄金髮的可疑男子，但未有發現，於是放行離開。事主報案時，提供該名中介人的照片，執法人員察覺正是早前截查的金髮男，立刻展開搜索。由於工廈內有近百個劏房單位，情況一度如「大海撈針」，幸好有保安員認得該名金髮男，指出他居住在一樓某單位，協助人員縮窄範圍。

至晚上8時許，人員終於在其中一個單位尋獲相關人士，惟對方保持緘默，拒作回應，人員搜遍屋內大小角落，結果在天花板發現載有贓款的背囊，偵破該宗案件。