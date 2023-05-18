蛋糕再被揭含菌超標109倍 8度海逸酒店餐廳Cafe Corner被檢控

九龍城8度海逸酒店地下餐廳，早前一款蛋糕樣本被驗出含過量蠟樣芽孢桿菌。食物環境衞生署食物安全中心今日(18日)表示，再度於該場所抽取蛋糕樣本跟進調查後，結果發現該樣本含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，超標109倍。食安中心已指示相關場所暫停出售有關食品，並就違規事項向該食物業處所提出檢控。

涉事餐廳為Cafe Corner(咖啡閣)，位於九龍城8度海逸酒店地下。食安中心早前已知會該餐廳一款蛋糕樣本含過量蠟樣芽孢桿菌的違規事項，並指示其暫停出售相關食品，今日亦已派員再次巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求採取改善措施、檢視和改善生產流程及繼續進行徹底清潔和消毒，並就事件提供改善計劃書。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或儲存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》(第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。