傅家俊分享桌球鬥心　勉勵在囚青年更生

曾贏得多項桌球公開大賽冠軍的香港職業桌球手傅家俊，今午(18日)在壁屋懲教所為懲教署舉辦名為「青少年廣播計劃」的「淺談更生」節目《Shall We Talk》擔任嘉賓，與在囚青少年交談，分享職業桌球路上的高低起伏，鼓勵他們努力改過，以正向的態度踏上更生之路。

傅家俊在訪問中分享了他成為職業球手的經歷及準備大賽時如何調整心態，以及他如何克服眼疾，並在國際賽事中打出個人第五次147滿分的戰績，成功爭奪香港世界桌球大師賽決賽席位，以自身的經歷勉勵在囚人士。他表示，在參賽的25年期間，遇過不少挑戰，尤其2018年他需接受眼部手術，當時他擔心眼睛的損害或致不能繼續打桌球，幸得到家人照顧和支持，才能咬緊牙關撐過去。他有感縱使困難在前，必須保持積極態度去面對，未來始終會掌握在自己手裏。

他勉勵在囚青少年，好好在懲教院所內參與更生計劃，離開後重過守法生活，活出美好人生。訪問後，他參觀了壁屋懲教所的教學設施及訓練工場，並與青少年在囚人士於職業訓練咖啡廳「Café Rehapuccino」交談。