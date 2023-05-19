康文署「國際綜藝合家歡」暑假藝術節　雜技舞蹈電影共冶一爐

由康樂及文化事務署主辦的暑期藝術節「國際綜藝合家歡」於今年7月14日至8月13日舉行，來自英國、西班牙、澳洲、韓國及本地藝團藝團，為觀眾帶來一系列舞蹈、音樂、雜技和多媒體劇場等節目，以及來自世界各地的電影放映，包括經典動畫電影《小腳板走天涯》。節目門票今日(19日)起發售。

開幕節目是世界首演、由香港芭蕾舞團與英國頂尖設計團隊「59製作」聯合製作的芭蕾舞劇場《心兒與她的奇幻恐龍書》。製作團隊以兒童最愛的立體書為靈感，結合投影科技及栩栩如生的動畫，塑造絢麗奇幻的恐龍世界。其他精彩節目有由馬師雅、鄺韻儀和鄧麗薇創作及演出的《怪怪》，該表演是特別為嬰兒至兩歲幼兒而設計的舞蹈劇場體驗。4隻破蛋而出的趣怪生物，邀請寶寶進入新奇國度一同探險，並透過舞蹈、音樂、燈光、道具、環境，讓寶寶們打開五感，自由探索繽紛世界。

西班牙搖擺馬戲團演出的《翻滾吧！反斗五人組》，為觀眾帶來一場驚喜萬分的雜技表演。身手不凡的5人小隊把巨大積木反轉，並在搖搖板和鋼線上做出倒立、一字馬等高難度動作，令人目不轉睛。澳洲斯靈斯比劇團取材深受歡迎的德國兒童文學《埃米爾和偵探們》，帶來戲劇《智醒小偵探》。西班牙蜻蜓樂團的12位弦樂手在《點指古典音樂會》中施展渾身解數，用樂器以非傳統方式演繹大師經典，將幽默與古典結合，誓要讓全場再次充滿笑聲。

另外，「國際兒童及青少年電影合家歡」將今年在7月8日至8月19日舉行，為一家大小送上超過50場精彩電影節目。 今年的「長片精選」共10部，其中8部是動畫。「電影時光機」則重溫一部由史提芬史匹堡及佐治魯卡斯共同監製的經典恐龍動畫《小腳板走天涯》。雷龍小腳板在遷徙的過程中失去母親，頓成孤兒的小腳板與4位在路上結識的好朋友互相扶持，展開一段奇妙歷險。