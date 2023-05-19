東方日報A1：首發黃色暑熱警告兩個鐘　照開工無作用

勞工處昨午1時50分發出生效以來首個黃色工作暑熱警告，兩小時後取消，提醒部分工作環境下的熱壓力頗高，僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。但有工會接獲工人反映沒收到公司通知休息，需要繼續開工，認為警告沒有作用。

勞工處本周一開始推行《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，根據暑熱指數分為黃色、紅色及黑色三級。根據指引，黃色暑熱警告生效時，中等勞動工作須每工作45分鐘休息15分鐘，紮鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。

港九勞工社團聯會副主席、勞工顧問委員會僱員代表譚金蓮說，大部分工種，包括園藝、裝修、物管、清潔、保安等，因工作關係不能看手提電話，以致難察覺暑熱警告經已生效，譬如昨日有裝修師傅直至警告取消後仍不知悉。

另有工人反映，擔心休息時會被剋扣工資，即使警告生效，仍然不敢休息；甚或有部分工人因暑熱警告生效時，已開展工序，無法收回，以致同樣無法休息。

譚金蓮認為，勞工處發出暑熱警告時，理應至少於兩小時前預告，以給予僱主安排上的彈性，尤其當面對極端酷熱天氣、大機會發出黑色暑熱警告時，政府可透過「緊急警示系統」，經流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及訊息；另建議指引需列明「暑熱警告下休息，不會剋扣工資」，避免勞資雙方爭拗，保障工人權益。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑則稱，由於政府剛推行指引，仍在適應期，各大承建商、工會理應多作宣傳。紮鐵業團結工會總幹事黃惠民認為，實際上難以執行指引所建議的休息時間，變相「根本開唔到工」，他建議參考過去曾與紮鐵商會已達成的共識協議，在每年6至9月炎夏時間，於早上10時給予地盤工人額外15分鐘的有薪休息時間，平衡勞資雙方利益。

勞工處表示，每年夏季都會加強巡查中暑風險較高的工作場所，例如建築地盤、貨櫃碼頭／貨櫃場，以及戶外清潔員工、園藝工人和保安員的工作地點等。由5月15日至今，勞工處透過巡查已發出4個警告予相關持責者，敦促他們須就員工在工作時的熱壓力進行風險評估，並根據評估結果採取相應的預防措施，預防員工中暑。到目前為止，該處並未收到員工就有關事宜作出投訴。

天文台表示，據9天天氣預報，其中7日最高氣溫高於攝氏30度或以上，今日市區最高氣溫高達攝氏32度，日間部分時間有陽光及炎熱，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏南風。

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