海關打擊海上走私破3案　檢值2億元魚翅禁藥電子廢料

香港海關因應走私集團犯罪模式改變，於4月中起展開代號「晴空」特別執法行動，成功搗破3宗海上走私案，檢獲貨值達2億港元。關員於早前鎖定4個由香港運往澳門的懷疑走私貨櫃，遂與當地執法部門展開情報交流，得悉身處澳門的貨主要求將貨櫃運返香港。及至五月初，該批貨櫃抵達香港時，關員對其作出查驗，並在其中兩個貨櫃內，檢獲約5噸懷疑瀕危物種魚翅，市值約2,100萬港元。

經進一步調查後，關員再於該兩個貨櫃內，搜出一批懷疑壯陽藥，以及懷疑治療癌症及柏金遜症的藥物，總值約100萬港元。海關有組織罪案調查科特別調查組指揮官呂少輝指，有關瀕危物種魚翅及受管制藥物出口均需有效許可證，相信犯罪集團透過將走私貨物混入不同海味乾貨、藥物、電子產品、化妝品及日用品等雜貨，以圖蒙混過關。海關經跟進調查後，成功拘捕安排將貨物運往澳門的34歲男子。由於涉案魚翅數量龐大，海關懷疑有人採取迂迴路線，將貨物走私返內地，以規避相關檢疫規例，並逃稅約1,700萬元。

此外，海關亦分別於本月3日及10日，根據風險評估及情報分析，搜查兩艘前往馬來西亞的遠洋船上共31個貨櫃，分別報稱裝有銅、鋁及膠，並在其中25個貨櫃內，檢獲大批舊電子產品，包括機頂盒、路由器、汽車零件、火牛、電池及伺服器等，貨值共1億7千8百萬港元。海關有組織罪案調查科特別調查組指揮官賴恩寧指，海關至今就兩案拘捕2男3女(33至53歲)，他們分別為有關寄貨公司及安排付貨公司的董事。

海關指，將有害電子廢物輸出香港需向環保署申請有關許可證，並需得到入口國家同意，相信走私集團將過往運往內地處理的電子廢料，轉而運往較遠地方，當中部分廢料會作翻新，部分則作回收處理，並提取有用物料，惟提取過程中會產生大量有害物質，對環境造成破壞，因此有關廢料的進出口一直受國際條約規限。海關相信走私趨勢會不斷改變，將會適時調整策略，並與外地部門合作，繼續打擊所有走私活動。