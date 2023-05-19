科學園首隻港產晶片「半獨角獸」　港發展半導體仍未遲

晶門半導體為少數在港上市、扎根香港的晶片公司，該企行政總裁兼執行董事王華志表示，晶門在90年代末由手機生產商摩托羅拉(Motorola)旗下的萬力半導體分拆而來，為目前香港最大的晶片設計公司，為全球主要的顯示器集成電路(IC)晶片供應商，專門設計、開發及銷售IC晶片及系統解決方案。

近年晶門亦轉攻電子標籤市場，不少本地及海外超市的貨架上，採用晶門的電子紙驅動器集成電路(IC)製成的電子標籤；而早於2019年1月，科技園公司T-Shop & Lab無人商店亦有所應用。王華志指，電子標籤的優勢在於更環保，同時店舖能在節省人力物力資源下進行庫存管理，以降低營運成本，同時便於統一線上、線下價格。

港府於最新一份《施政政告》中提到，要將香港發展成先進製造產業的產業研發和生產基地，王華志指，雖然過去香港曾錯失半導體行業的發展機會，但業界過去多年不斷研發、創新、改變，「永遠在互相追趕」，認為現時發展也不會太遲。

他形容，香港優勢在於籌集資金，同時擁有半導體的專家及人才，「官產學研」界別充分合作：「官」有政府主動支持業務；「學」有本地各大專院校進行研發；「研」方面香港亦有不少半導體人才，但要資源調整再加以運用；「產」則是最大弱點，即能否成立晶圓廠進行生產。台積電在台灣的地位等同「護台神山」，而中芯國際（SMIC）也是內地最大晶元代工廠，其高效能、低功耗的28納米技術是業界主流技術，廣泛應用於CPU、手機基頻、WLAN、平板電腦、FPGA 及網通 IC 等。王華志坦言，在香港生產或是內地生產亦不重要，但一定要做。

在人才培訓上，王華志直言「沒有特別策略，最重要同事做得開心」，笑指「員工有時會有脾氣，只要能成功完成工作就可以」，要給予機會一展所長，更要像家人般互相尊重。談及市場間搶人才問題，他認為企業間挖角很正常，人才「留在香港，好過流往外地」。

在硬件發展上，港府去年底的《香港創新科技發展藍圖》首次清晰列出冀引入「半導體晶片」產業，支持具實力或代表的企業在港設立或擴展先進製造生產線，利用物聯網、人工智能、新材料等技術，實現香港新型工業化；與此同時，科技園公司在元朗創新園的微電子中心預計在2024年啟用。

微電子中心配備「風火水電」設備，包括高標準的超潔淨室/無塵車間、危險物品儲藏室、用於檢測和認證的共享實驗室等。專為開發、測試、試產和原型生產微電子產品。上述配套協助半導體企業把創新微電子產品推出市場，同時降低成本和對環境的影響，讓創科企業專注研發，縮短物色合適的廠房的時間，並促進產品商業化進程，奠定香港發展微電子產業的未來工業大方向。