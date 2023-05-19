高齡司機一年一檢　議員憂司機「被失業」　政府指為其健康着想

政府擬收緊高齡職業司機續領車牌的體檢要求，今日（19日）於立法會交通事務委員會討論相關議題。有多名議員關注司機65歲起一年一檢過於「一刀切」，有議員認為香港醫療質素高，不少長者在65歲仍非常健康，擔心收緊要求會令商用車行業面臨人手不足的苦況；又稱不少商用車的年長司機擔心「被失業」，而資助年長司機體檢的詳細條件仍未出爐，建議政府以地區康健中心協助司機體檢，或僅資助商用車司機作體檢。運輸署則回應指，司機體檢是為其健康着想，形容「司機養成年年體檢是一件好事」，而且收費不應高，會考慮議員提出有關建議。

現時不少交通意外發生在高齡商用車司機身上。運輸署指出，目前60歲以上的年長商用車司機佔所有商用車司機持牌人的49%；而65歲或以上的商用車司機持牌人有逾10萬人；70歲或以上的商用車司機持牌人則有逾4萬人。議員陳學鋒表示，現時本港大部分65歲長者仍然非常健康，若要求司機65歲起一年一檢是過於「一刀切」，建議由65歲至70歲的年長司機可以兩年一檢，直至70歲起才繼續每年一檢。陳又指政府現時建設多間地區康健中心，應以指定價錢為年長司松提供標準化體檢服務，否則若司機到私家醫生診所體檢，或會有「求其出張醫生紙」的情況。

議員田北辰亦對年長司機一年一檢的安排表示歡迎，坦言現有的制度是「形同虛設」，有必要改善年長司機的體檢要求。田北辰又批評政府文件未有提及體檢服務的價錢，以及資助額為何，亦未有評估將會花費多少公帑；另外亦希望政府討論立法年長司機的最高工時及會否有強制退休年齡。

對於由65歲至70歲的年長司機改為兩年一檢，運輸署署長羅淑佩回應指一年一檢的要求「初心來講並非想妨礙年長人士駕車」，又指出是希望司機養成年年體檢的習慣，若年長司機發現有任何疾病，亦可「病向淺中醫」。對於資助商用車年長司機的體檢資助額，羅認同體檢收費不應高，但需避免使用公立醫院緊統的資源協助體檢，會連同其他建議一併小心研究。

另外，汽車交通運輸業總工會一批代表今晨到政府總部外請願，要求政府尊重年長司機的駕駛經驗，以及資助司機免費驗身，不要將飛機師的要求，套用在司機身上，以免製造司機失業潮。工會指交通意外成因涉及不同因素，不應以偏概全地認為需收緊司機的驗身要求，目前65歲或以上的小巴及的士司機，佔人手約四至五成，如果收緊驗身門檻至65歲，並要一年一檢，恐有更多車種出現人手短缺，影響交通服務。