2保險代理涉串謀親戚呃公司27萬元佣金　廉署落案起訴「洗黑錢」

廉政公署調查貪污時，揭發兩名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦３張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬港元，並從對方接受大部分款項。2人昨日(18日)被落案起訴串謀處理犯罪得益，已獲准保釋，下周一(22日)在東區裁判法院答辯。

2名保險代理分別為30歲的鄭億律及29歲的梁建豐，同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》和《刑事罪行條例》。

兩名被告涉嫌於2019年安排鄭億律的堂弟加入安達人壽保險有限公司(安達)充當傀儡保險代理。安達其後收到鄭億律3份保單申請，而其堂弟被列為保單的經手代理人，因而獲安達發放佣金及獎金逾27萬港元。廉署接獲投訴後展開調查，發現鄭億律的堂弟其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告要求將逾24萬港元轉帳至指定銀行戶口，並保留約2.7萬港元作報酬。

鄭億律及梁建豐被控於2019年5月至2020年6月期間，涉嫌串謀鄭億律的堂弟及他人，知道或有合理理由相信該筆逾27萬港元的佣金及獎金，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。至於鄭億律的堂弟為28歲的鄭梓昇，早前已被控一項串謀處理犯罪得益罪名。他承認控罪，案件押後至6月6日再提訊。