尿片網店涉違商品例　議員收逾百投訴　有苦主損失6000元

尿片網店Baby-Clan以預售形式出售套票，聲稱可用來換購尿片等嬰兒用品，但客人付款後，卻未能如期收貨或安排退款，引起客人不滿，海關自3月起已接獲最少216宗舉報，涉款23萬港元，正循違反《商品說明條例》方向調查，兩名公司負責人先後被捕，協助市民追討的區議員表示接獲20宗投訴個案及2,200名苦主資料，一般手持20至50張套票，有苦主損失達6,000港元。

有份協助苦主的屯門區議員黃丹晴今日(19日)在電台節目表示，現時接獲20宗個案投訴，也在網上收集到2,200位苦主資料，一般苦主手持20至50張套票，每張套票平均65港元，一般涉及金額過千港元。黃表示，該網店自3月調整價格，引起顧客恐慌性出貨，出現供不應求，然後不斷延遲出貨及退款日期。他又指，此類預售式套票銷售模式，一旦出現「銀行擠提式」出貨，銷售商便不能處理，呼籲巿民留意銷售商的承受量。

立法會議員江玉歡則表示，自4月中起陸續收到苦主個案，個案數以百計，涉及金額由千多港元至五、六千港元不等。她提醒巿民購買預售式套票時要清楚公司背景，購買金額有節制，又指現時網上套票存在一定風險。她又指現時《商品說明條例》雖對消費者有一定保障，但當中要證明銷售意圖及條例下有抗辯理由，入罪並不容易，建議政府審視現行《商品說明條例》是否足夠保障消費者，又指政府可以加強預售式網上銷售的監管，或可參考新加坡的做法，要先領取牌照才可作出銷售。