港車北上驗車「爆到七彩」　議員促增配額至1萬　簡化禁區紙申請

港車經港珠澳大橋北上計劃拖延近3年終於落實，香港非商用私家車將於今年7月起可經大橋多次往來粵港。立法會交通事務委員會今日(19日)討論有關議題。會上多名議員關心港車北上的配額上限，認為由開放申請後首周及第二周起每個工作天僅處理200及300個申請並不足夠；又擔心檢驗車輛的名額及排隊安排混亂，有議員更指現時已累積了大量車輛檢驗的申請，形容「爆到七彩」。運輸及物流局則表示，未來會爭取增加配額，但仍要考慮中港兩地口岸的車流容量。

港車北上計劃由今年7月起實施，港車每次在廣東省逗留不多於30日。不過，目前申請仍有限額，運輸署表示，開放申請後首周每個工作天處理200個申請，由第二周起每個工作天處理300個申請。對於配額限制，議員陳紹雄認為限額不足，又批評現時本港累積了大量車輛檢驗申請，質疑「屆時點應付港車北上既檢驗需求？」，擔心位於元朗的中國檢驗有限公司不足以檢驗穿梭粵港的車輛。

議員陳恒鑌亦同樣關注配額限制，認為現時澳車北上每日有2,000個名額，而本港人口為澳門人口的10倍，限額應至少提升至每日8,000至1萬才足夠；陳又指出現時輪候申請禁區紙的人龍極長，形容是「運輸署困擾既問題」，建議與港車北上申請合併處理，或是簡化程序，否則會成為港車北上計劃的掣肘。議員盧偉國則指港車北上「講咗好多年」，現時終獲實行感到非常開心，但批評只限制以個人名義登記的私家車並不方便，因亦有不少人的私家車並非以私人名義登記，或有人會以公司名義等登記車輛，變相限制了港車北上的數目。

運輸及物流局副秘書長麥震宇回應表示，會視乎一開始申請港車北上的數字，日後逐步增加名額「爭取數字去到較高水平」。至於中檢驗車方面，麥震宇則指現時會每日額外新增700個驗車名額應付港車北上的驗車需要，會視乎情況增加驗車名額；而以個人名義登記車輛北上同樣亦是現時澳車北上的要求，未來若有需要或會考慮開放公司名義登記的車輛也可申請。禁區紙方面，麥稱現時約需5天處理禁區紙的申請，會與其他執法部門相討簡化流程。