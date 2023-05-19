課外活動節今起假會展舉辦　設親子工作坊足球籃球等為學童減壓

本港正式撤銷防疫措施後，社會逐步復常，大型展覽亦得以恢復人氣。以親子活動為主的《課外活動節》由今日(19日)起一連三日在灣仔會展舉辦，是疫後其中一個大型活動，場內設有各項展覽及運動比賽，也有行走的三角龍讓小朋友餵食。有在場擺攤銷售手作的家庭主婦表示疫後人流明顯回升，也有檔主表示放寬防疫限制後可以增加到校教授學童，增加親子工作坊等，達致減壓及親子互動時間。

今日開幕的課外活動節以親子活動為主，場內設有多個親子工作坊，讓家長與子女互動，而場內設有一個巨型機動三角龍，中午期間遊走場館與小朋友打招呼，期間小朋友可以用假草「餵」恐龍，場面相當有趣。

場內設有小型足球場及籃球場，小學生在場進行分隊比賽。而場內也有家庭主婦合作擺設的手作工作坊，其中首次參與的戴小姐表示，疫情後會展人流明顯增加，盼手作可以找到自我價值，冀為家長及子女帶來互動機會，增加親子時間。另一檔主陳小姐疫情前常到學校教班，她指過去因防疫措施而令這些親子班消失，如今復常後，盼透過工作坊重新把活動班帶進校園，希望為學生，家長以至老師減壓。